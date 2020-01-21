В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.

Ожидается, что республиканцы и демократы сначала обсудят резолюцию, которая определяет регламент, в соответствии с которым будет вестись разбирательство. Затем у них будет возможность выступить со вступительными словами.

Судебные разбирательства в Сенате в отношении Трампа сосредоточатся на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в Палате представителей, - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в Сенате выступят семь "менеджеров импичмента" от Палаты представителей США. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Именно Шифф и Надлер находятся в числе основных действующих лиц при рассмотрении темы импичмента в Палате представителей.

Защита Трампа

Как ранее сообщали СМИ, в команду, защищающую президента США Дональда Трампа на слушаниях по импичменту войдут известные юристы Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин, Джон Ратклифф.

Ранее команда юристов Трампа объявила, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года. По их словам, "эта крайне пристрастная и безрассудная одержимость импичментом президента началась еще до его избрания и продолжается и по сей день".

Сенат решит

Сенаторы в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, то, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Формально судебный процесс начался на прошлой неделе - после того, как Сенат получил дело об импичменте от Палаты представителей. Сколько именно по времени продлится судебный процесс в Сенате, пока неясно.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.