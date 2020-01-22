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ХроникаНовое правительствоОбновлено 21 января

СМИ сообщили о планах Трампа ограничить въезд в США гражданам Белоруссии и Киргизии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить список стран, гражданам которых может быть ограничен въезд на территорию Соединенных Штатов, в него, в том числе, попали Белоруссия и Киргизия, сообщают источники The Wall Street Journal и Politico.

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Трамп подписал иммиграционный указ спустя неделю после вступления в должность президента США. Указ предусматривал 120-дневный запрет на въезд в страну беженцев из ряда мусульманских стран. В результате судебных споров закон был смягчен, в нынешнем визе он ужесточает визовые требования к гражданам семи стран: Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР.

Президент США во вторник в интервью The Wall Street Journal подтвердил намерение включить в список новые страны, но не уточнил, какие именно.

По данным источников изданий, речь идет о Белоруссии, Эритрее, Киргизии, Мьянме, Нигерии, Судане и Танзании. Отмечается, что внесение страны в список не будет означать для их граждан полного запрета на въезд в США, а ужесточение, вероятно, коснется определенного типа виз.

Представитель Белого дома Хоган Гидли в беседе с Politico отказался подтвердить сообщения СМИ, однако отметил эффективность иммиграционного указа для "защиты нашей страны и повышения базового уровня безопасности во всем мире".

Трамп во время предвыборной кампании 2016 года неоднократно высказывался за ужесточение законодательства о приеме мигрантов, строительство стены на границе с Мексикой, а также предлагал запретить въезд мусульманам в США. От последнего заявления из-за критики он в итоге отказался.

США Белоруссия Киргизия

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