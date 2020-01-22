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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Умер комик Терри Джонс из группы "Монти Пайтон"

Умер комик Терри Джонс из группы "Монти Пайтон"
Участник комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс
Фото: PA/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Участник комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер в Лондоне в возрасте 77 лет. Об этом BBC News сообщил его агент.

Он умер 21 января 2020 года "после долгой, отчаянно храброй и всегда добродушной борьбы с редкой формой деменции", лобно-височной деменции, сообщила его семья.

Джонс умер у себя дома. В последние дни его постоянно поддерживали жена, трое детей и другие родственники и близкие друзья.

Терри Джонс начал участвовать в различных шоу и выступлениях, еще когда учился в Оксфорде. После университета он снимался в развлекательных телепередачах, а затем вместе с Джоном Клизом, Майклом Пейлином, Грэмом Чепменом, Эриком Айдлом и Терри Гиллиамом с 1969 по 1974 год выпускал шоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Затем те же артисты сняли полнометражные фильмы "Монти Пайтон и Священный Грааль" (1975), "Жизнь Брайана" (1979) и "Смысл жизни по Монти Пайтону" (1983). После этого группа распалась. В последний раз "пайтоны", кроме умершего в 1989 году Чепмена, собрались на сцене в 2014 году.

Джонс писал сценарии для фильмов, снимался сам, писал книги по истории и для детей. В 2016 году актер получил премию валлийского подразделения BAFTA за выдающийся вклад в развитие кино и телевидения.

Хроника 05 января 2019 года – 22 января 2020 годаУмершие знаменитости
Терри Джонс Монти Пайтон Великобритания Лондон Оксфорд

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