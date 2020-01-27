Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:53

На митинге в защиту русского языка в Харькове произошли столкновения

В результате пострадали два сотрудника украинского телеканала и один полицейский

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андреем Лесиком перед зданием облгосадминистрации, закончился, не успев начаться.

Как передает корреспондент "Интерфакса", еще до начала акции в понедельник возле здания стали собираться представители националистических организаций. Когда подошли немногочисленные участники митинга, националисты начали скандировать лозунги, после этого неизвестный распылил газ, начались стычки. Полиция вмешалась в конфликт и вывезла Лесика и других участников митинга.

От газа пострадали корреспондент и оператор украинского телеканала СТБ Мария Малевская и Александр Бринза. По предварительной информации, у них, а также минимум у одного полицейского, ожоги глаз. "Мы не будем писать заявление (в полицию - ИФ), потому что не знаем, кто распылил газ", - сказала "Интерфаксу" Малевская.

Украинский язык в русскоязычных школах

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что обучение в учебных заведениях страны должно вестись на государственном языке. Однако в соответствии с программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах). С сентябре 2020 года русскоязычные школы Украины должны перейти на украинский язык обучения.

Харьков Украина Оппозиционная платформа - За жизнь Андрей Лесик

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

В ЕС обсудят первые случаи заболевания коронавирусом во Франции

Документы против богатейшей женщины Африки предоставил хакер из Португалии

Документы против богатейшей женщины Африки предоставил хакер из Португалии

Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса

Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

SIPRI сообщил, что Китай обогнал Россию по продажам оружия в мире

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Новый коронавирус в Китае

Глава РАН предупредил о риске глобальной эпидемии коронавируса уже в марте

Новый коронавирус в Китае

Дипломаты начали обсуждать вывоз 140 россиян из провинции Хубэй

Дипломаты начали обсуждать вывоз 140 россиян из провинции Хубэй
Новый коронавирус в Китае

В Монголии закрыли вузы и призвали отменить все митинги из-за коронавируса

Билли Айлиш получила пять "Грэмми"

Билли Айлиш получила пять "Грэмми"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');