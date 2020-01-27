На митинге в защиту русского языка в Харькове произошли столкновения

В результате пострадали два сотрудника украинского телеканала и один полицейский

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андреем Лесиком перед зданием облгосадминистрации, закончился, не успев начаться.

Как передает корреспондент "Интерфакса", еще до начала акции в понедельник возле здания стали собираться представители националистических организаций. Когда подошли немногочисленные участники митинга, националисты начали скандировать лозунги, после этого неизвестный распылил газ, начались стычки. Полиция вмешалась в конфликт и вывезла Лесика и других участников митинга.

От газа пострадали корреспондент и оператор украинского телеканала СТБ Мария Малевская и Александр Бринза. По предварительной информации, у них, а также минимум у одного полицейского, ожоги глаз. "Мы не будем писать заявление (в полицию - ИФ), потому что не знаем, кто распылил газ", - сказала "Интерфаксу" Малевская.

Украинский язык в русскоязычных школах

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что обучение в учебных заведениях страны должно вестись на государственном языке. Однако в соответствии с программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах). С сентябре 2020 года русскоязычные школы Украины должны перейти на украинский язык обучения.