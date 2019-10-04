С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык обучения

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы в стране перейдут на украинский язык обучения.

"Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения (...) А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить", - сказала Новосад в эфире телеканала "Прямой".

Министр отметила, что в таких школах, которые преимущественно будут обучаться на украинском языке, останется возможность изучать родной язык или литературу на своем языке. "Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы", - добавила Новосад.