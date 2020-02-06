Актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет, сообщил в своем инстаграме его сын Майкл.

Майкл Дуглас отметил, что его отец был легендарным актером из "золотого века" киноиндустрии, а также филантропом.

Кирк Дуглас снимался более чем в 80 фильмах, среди которых "Туз в рукаве" (1951), "Злые и красивые" (1952), "Жажда жизни" (1956), "Тропы славы" (1957), а также "Спартак" (1960). В 1996 году он получил почетную премию "Оскар" за выдающуюся карьеру.