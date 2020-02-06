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Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столице минувшей ночью опускалась до -7,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней зимы. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 января (-6,8 градуса)", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с базовой московской метеостанции на ВДНХ.

Самым морозным 6 февраля было в 1929 году, тогда в столице зафиксировали -38,2 градуса.

По прогнозу синоптиков, днем в Москве ожидаются от -2 до -4 градусов, снег, местами метель и гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в пятницу атмосферное давление начнет расти, облачность уменьшится и днем в городе будет до минус 12 градусов. Такая температура будет уже на 1 - 1,5 градуса ниже климатической нормы.

В субботу ночью в Московском регионе прогнозируется до -12...-17 мороза, дневные температуры составят около -10. А с 9 или 10 февраля начнет постепенно теплеть, и следующая неделя начнется с дневной температуры от минус 3 до нуля градусов.

Москва Гидрометцентр

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