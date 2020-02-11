Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:24

Президент Латвии выступил за ограничение доли телепрограмм на русском языке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эгил Левитс призывает законодательно усилить в основном пакете телеканалов место передач на официальных языках Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), ограничив пропорцию программ на русском языке.

Левитс обратился к комиссии Сейма по правам человека и общественным делам с предложением пересмотреть закон об электронных СМИ. По мнению президента, в нем должны содержаться требования к основным пакетам, которые своим абонентам предоставляют распространители телепрограмм, в том числе электронные СМИ, ретранслирующие телепрограммы через кабельное телевидение.

"Сильное информационное пространство является важным вопросом демократии и госбезопасности Латвии. Законодатель должен обеспечить, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телевизионные программы, укрепляющие принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству и способствующие интеграции ее жителей в общеевропейское информационное пространство", - подчеркнул президент.

По мнению Левитса, предлагаемые изменения в законе об электронных СМИ решат давнюю проблему, которую до сих пор через другие механизмы невозможно было эффективно устранить.

Инициатива президента предусматривает, что в основное предложение для всех абонентов обязательно должны входить телепрограммы общественных СМИ Латвии, коммерческих национальных электронных СМИ, региональных или местных СМИ. Кроме того, Левитс призывает предусмотреть в законе, что в случаях, когда в основное предложение включены дополнительные телевизионные программы, существенную их часть - не менее 80% - должны составлять программы, содержание которых изначально создавалось на одном из официальных языков ЕС или ЕЭЗ.

Латвия РФ

Новости

Зеленский заявил о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу

Новый коронавирус в Китае

Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли

Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли

Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров на Пхукете

Новый вид тираннозавра, открытый в Канаде, назвали "Жнецом смерти"

Новый вид тираннозавра, открытый в Канаде, назвали "Жнецом смерти"

Минск раскрыл детали "засекреченного инцидента" на Белорусской АЭС

Минск раскрыл детали "засекреченного инцидента" на Белорусской АЭС

Дутерте расторг соглашение о пребывании американских военных на Филиппинах

Новый коронавирус в Китае

В Хубэе из-за коронавируса уволили двух высокопоставленных чиновников

Что случилось этой ночью: вторник, 11 февраля

Четыре человека стали жертвами взрыва в Кабуле

Четыре человека стали жертвами взрыва в Кабуле
Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 42 тыс. человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');