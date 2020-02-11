К судебному спору о "Доме Москвы" в Вильнюсе подключилась литовская спецслужба

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы включен в качестве третьего заинтересованного лица в рассматриваемый Вильнюсским окружным административным судом (ВОАС) спор о "Доме Москвы".

Как пояснила агентству BNS представитель суда Сигита Яцинявичене-Балтадуоне, таким образом суд хочет дать оценку материалу, предоставленному ДГБ Вильнюсскому городскому самоуправлению.

Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы", который ведет строительство одноименного проекта, просит в суде отменить решение самоуправления отклонить проектные предложения по строению и обязать пересмотреть их заново. Отклоняя проектные предложения застройщика, муниципалитет исходил из представленного ДГБ заключения, что строящийся объект угрожает национальной безопасности Литвы.

Строительство "Дома Москвы" в Вильнюсе, на пересечении улиц Юозапавичяус и Ринктинес, началось в 2010 году, однако, по словам инициаторов, строительство забуксовало из-за процедурных проволочек в Москве, а впоследствии - и из-за действий администрации Вильнюсского самоуправления.

Опираясь на заключение ДГБ, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что этот объект является "инструментов кремлевской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы", напоминает BNS.

Литовская разведка с 2015 года упоминает "Дом Москвы" в оценках нацбезопасности. Как отмечает разведка, проект, финансируемый правительством Москвы, является одним из важных инструментов России в плане финансирования и координирования проживающих за рубежом соотечественников, а проектом в Вильнюсе активно занимается российское посольство.

Дело о "Доме Москвы" будет рассматриваться Вильнюсским судом 24 марта.