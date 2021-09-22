Суд Литвы решил, что "Дома Москвы" в Вильнюсе не будет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Зародившаяся 17 лет назад идея построить в Вильнюсе центр культурного и экономического сотрудничества Литвы и России, так называемый Дом Москвы, окончательно провалилась - такого центра в Вильнюсе не будет, окончательно постановил суд.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду отклонил жалобу строителя - общественного учреждения "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" в связи с невыдачей разрешения на строительство "Дома Москвы", сообщило Вильнюсское самоуправление.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что решение суда поставило точку в истории спора самоуправления и "Дома Москвы".

Представители ГАСЛ сказали BNS, что материалы дела огласке не подлежат.

Вильнюсской окружной административный суд в июле 2020 года также отклонил жалобу общественного учреждения "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" в связи с невыдачей разрешения на строительство. Суд счел, что решение самоуправления отказаться согласовывать проектные предложения по зданию на основании информации Департамента государственной безопасности обоснованно.

Идея строительства "Дома Москвы" в Вильнюсе родилась в июле 2004 года, когда юбилейные торжества по случаю 750-летия коронации Миндаугаса посетил бывший тогда мэром Москвы Юрий Лужков. Тогда было решено реализовать сходный проект и в Москве.

Сообщалось, что этот дом будет центром культуры и предпринимательства, а его целью будет создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.