Власти Вильнюса увидели в "Доме Москвы" угрозу национальной безопасности Литвы

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс обратился в Департамент госбезопасности (ДГБ) по поводу "Дома Москвы" в столице Литвы и попросил проверить, не представляет ли проект этого учреждения угрозу для национальной безопасности, сообщило во вторник самоуправление города.

"Нам нужно сообща искать способы, как остановить этот вредоносный для Литвы проект, который предположительно может быть прикрытием для машины кремлевской пропаганды", - приведены в сообщении слова Шимашюса.

Как отмечает самоуправление, решение обратиться в ДГБ принято после того, как учреждение "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" обратилось в городское самоуправление Вильнюса с просьбой согласовать новые проектные предложения и представить их обществу.

В сообщении о согласовании проектных предложений говорится, что намеченное основное назначение использование строений - "центр культуры и предпринимательства".

После получения заключения ДГБ мэр примет решение о дальнейших действиях в отношении "Дома Москвы".

"Сегодня, хотя застройщик и готов выполнить решение суда, все еще возникают сомнения, соответствует ли функциональное назначение здания национальным интересам страны. Поэтому я призываю сказать свое слово ДГБ. Я также планирую обсудить этот вопрос с представителями министерств иностранных дел, обороны, президентского ведомства. Нам нужно сообща искать способы, как остановить этот вредоносный для Литвы проект, который предположительно может быть прикрытием для машины кремлевской пропаганды", - сказал Шимашюс.

В декабре 2016 года суд удовлетворил просьбу Литовской государственной инспекции по территориальному планированию и строительству и отменил выданное в 2008 году разрешение на строительство "Дома Москвы" в Вильнюсе.

Инспекция указала суду, что спроектированное здание слишком высокое.

Идея строительства "Дома Москвы" в Вильнюсе родилась в июле 2004 года, когда юбилейные торжества по случаю 750-летия коронации Миндаугаса посетил бывший тогда мэром Москвы Юрий Лужков. Тогда было решено реализовать сходный проект и в Москве.

Сообщалось, что этот дом будет центром культуры и предпринимательства, а его целью будет создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.

Суд дал три года общественному учреждению "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" на корректировку проекта.