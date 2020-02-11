Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории", - сказал Зеленский, которого цитирует пресс-служба Офиса президента Украины

Он отметил, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на "временно оккупированных территориях Украины".

Такая ситуация недопустима, заявил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина должна бороться за своих граждан, и предложил разработать специальную программу по обеспечению молодых людей документами, подтверждающими украинское гражданство.

Глава МВД Украины Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди них - упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения жителями Донбасса украинского свидетельства о рождении и паспорта.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины - дисциплин, которые сейчас не изучаются на неподконтрольных Киеву территориях Украины. Кроме того, планируется увеличение числа вузов, в которые могли бы поступать дети этой категории, и квот на бюджетные места в них, организация работы "горячей линии" для поступающих и тому подобное.

По мнению Зеленского, эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и оказывать содействие в обустройстве и дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

В конце января сообщалось, что правительство Украины поддержало решение упростить процедуру выезда с неподконтрольной Киеву территории Донбасса подросткам 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины или которые его потеряли.

Как сообщала пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, постановление украинского Кабмина позволит подросткам этого возраста до 1 мая 2020 года пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении.

"Это станет возможностью для всех тех подростков, которые проживают на временно оккупированных территориях, приехать на контролируемую украинскими властями территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать Контрольные пункты въезда/выезда. Они получат возможность интегрироваться в украинское пространство, вступить в украинские вузы и почувствовать себя полноценными гражданами страны со всеми правами и возможностями, которыми их обеспечивает государство", - цитирует пресс-служба министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксану Коляду в среду после заседания Кабмина.