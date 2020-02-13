Более половины американцев усомнились в честности своих выборов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Большая часть американцев не верит в честность выборов в стране, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Gallup.

Около 60% опрошенных заявили, что не доверяют избирательному процессу. Остальные 40% американцев верят, что выборы проходят честно.

В комментарии к результатам исследования подчеркивается, что американцы подходят к выборам с относительно низким уровнем доверия в честность избирательного процесса.

Социологи также опросили жителей нескольких других стран и выявили, что наиболее высокий уровень доверия к выборам зафиксирован в Финляндии (89%), Норвегии (89%) и Швеции (87%).

Между тем, честным избирательным процесс считают менее 40% респондентов в Турции, Латвии, Чили и Мексике.

Исследование проводилось на основе опроса, осуществленного в апреле и мае 2019 года.