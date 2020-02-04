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Трамп заявил о "новой высоте" поддержки от американских избирателей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил как о рекордной поддержке как со стороны однопартийцев-республиканцев, так и среди американских избирателей в целом.

"Мой рейтинг одобрения в Республиканской партии - 95%. Большая победа Айовы. Это рекорд! Общий рейтинг одобрения - 53%. Это новая высота. С учетом нашей великой экономики и других крупных успехов могло бы быть на 20 процентных пунктов выше, если бы не лицемерная охота на ведьм и измышления?" - написал он во вторник в твиттере.

Комментируя итоги республиканских первичных выборов в Айове, ранее Трамп написал: "Я заручился самой широкой поддержкой среди голосовавших за переизбрание в истории этого великого штата. Я значительно побил прежний рекорд Барака Обамы. Более 97% голосов! Спасибо тебе, Айова!"

На внутрипартийных выборах в Айове Трампу удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайших соперников - Биллу Уэлду и Джо Уолшу - удалось получить лишь немногим больше 1%.

США Дональд Трамп

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