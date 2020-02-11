Опрос показал веру 66% американцев в переизбрание Трампа в 2020 году

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Большинство граждан США полагают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания, свидетельствуют результаты опроса Университета Монмут.

Согласно исследованию, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% полагают, что действующий глава государства проиграет. Остальные респонденты затруднились ответить.

Между тем, лишь 42% опрошенных поддерживают Трампа и считают, что он должен быть переизбран. 55% респондентов, напротив, заявили, что перспектива победы Трампа их не радует, так как главой Белого дома "должен быть кто-нибудь другой". Остальные не определились с ответом.

Опрос проводился 6-9 февраля 2020 года. В нем приняли участие 902 человека.

В штате Нью-Гэмпшир во вторник проходят праймериз Республиканской и Демократической партий США.

Нынешний президент США Дональд Трамп, который намерен добиваться переизбрания, в понедельник провел митинг для своих сторонников в Нью-Гэмпшире. "Отлично провел вчерашний вечер в Нью-Гэмпшире. Я бы сказал, что это был самый большой митинг в истории Нью-Гэмпшира. Невероятный вечер!" - написал Трамп во вторник в твиттере Ожидается, что как и в Айове, Трамп и в Нью-Гэмпшире одержит уверенную победу над соперниками из своей партии.