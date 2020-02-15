США эвакуируют своих граждан с "коронавирусного" лайнера Diamond Princess

Круизное судно, на котором находятся более 3,7 тыс. человек, с 3 февраля стоит на карантине у берегов Японии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти готовятся эвакуировать граждан США с круизного лайнера Diamond Princess, которое после обнаружения у одного из пассажиров нового коронавируса Covid-19 находится с 3 февраля на карантине у берегов Японии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США Генри Уолка.

По его словам, на судне находятся около 380 американцев и членов их семей. Им предложат покинуть стоящий на карантине лайнер и вернуться в США на двух самолетах, которые предоставит американский Госдепартамент.

Лайнер Diamond Princess, который 20 января отправился в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, стоит на карантине в порту Иокогамы (Япония) с 3 февраля после того, как выяснилось, что сошедший в Гонконге пассажир был заражен коронавирусом. На судне находятся более 3,7 тыс. человек, из них заражение коронавирусом подтвердилось уже у 218 человек.

Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля, но первым пассажирам, анализ на коронавирус у которых был отрицательным, 14 февраля уже разрешили сойти на берег. Остальные пассажиры большую часть времени проводят в каютах; им предписано носить медицинские маски и держаться подальше от других пассажиров по время кратких прогулок по палубам лайнера.