Что случилось этой ночью: понедельник, 17 февраля

Реакция СПЧ на слова протоиерея о гражданских женах, сто новых жертв коронавируса, убийство и суицид в Подмосковье

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На борту самолета авиакомпании Nordwind сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет, выполнявший рейс Уфа-Пхукет, был вынужден направиться в аэропорт вылета, после чего было решено сменить курс и сделать остановку в Москве. Boeing благополучно приземлился в Шереметьево. Оттуда самолет вылетит на Пхукет в 7:00.

- Мужчина застрелил супругу и совершил суицид в Подмосковье. Инцидент произошел в поселке Селятино Наро-Фоминского района. Между супругами произошёл конфликт на почве развода, и мужчина в присутствии сына 2009 года рождения выстрелил в голову супруге. Сейчас ребенок вместе с тремя другими детьми находится у бабушки.

- Трамп предложил России отказаться от поддержки сирийских властей. Такое пожелание высказал американский президент в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трамп также сказал, что "дальнейшее иностранное вмешательство в Ливию только ухудшит ситуацию".

- В СПЧ сочли оскорбительным высказывание протоиерея Смирнова о гражданских женах. "На мой взгляд, это не просто некорректное высказывание представителя православной церкви. Мне кажется, ситуация, особенно на Кавказе, когда неузаконенное многоженство существует на основании религиозных норм, осложнит и так тяжелое бесправное положение женщин, которые вынуждены были согласиться стать второй-третьей женой", - сказала зампред Совета Ирина Киркора в воскресенье.

- Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1770. По данным Госкомздрава, число заболевших превысило 70 тысяч человек. В провинции Хубэй, эпицентре заболевания, за последние сутки скончались 100 человек. Всего в мире, не считая материкового Китая, число заразившихся достигло 778 человек