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Детей застрелившего жену в Подмосковье мужчины отправили к бабушке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой займется определением судьбы детей, отец которых застрелил жену и покончил с собой, сообщила сама омбудсмен.

"Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей. Сейчас дети находятся с бабушкой. (...) Будем работать с родственниками, которые смогли бы взять детей под опеку", - процитировали Мишонову в ее пресс-службе.

Омбудсмен добавила, что семья является многодетной, в ней воспитывалось четверо несовершеннолетних детей. На учете семья не состояла.

Ранее сообщалось, что 16 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в комнате общежития в подмосковном поселке Селятино обнаружены тела супругов с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, между мужем и женой произошел конфликт на почве бракоразводного процесса.

В результате мужчина в присутствии сына 2009 года рождения произвел из обреза охотничьего ружья выстрел в голову супруге, после чего совершил суицид.

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