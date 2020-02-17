В Финляндии арестовали имущество россиянина - владельца скандально известной компании

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии уездный суд Варсинайс-Суоми наложил залоговый арест на имущество владельца компании Airiston Helmi, российского бизнесмена Павла Мельникова на общую сумму почти 2,5 млн евро.

Суд счел, что есть основания подозревать Мельникова в налоговом мошенничестве в особо крупных размерах, происходившем на протяжении десяти лет, сообщил в понедельник портал Yle. По его данным, Мельников отрицает все обвинения.

Как сообщалось, 21-22 сентября 2018 года на островах архипелага близ города Турку и 17 объектах в области туризма и гостиничного бизнеса, принадлежащих компании Airiston Helmi, была проведена масштабная полицейская операция с участием 400 полицейских, сотрудников береговой охраны и полиции безопасности. Они обнаружили на необитаемом островке Сакилуто многочисленные камеры слежения, вертолетную площадку, девять лодочных причалов, а также более 3 млн евро наличными и носители информации на 200 терабайт.

Официально полиция подозревает Airiston Helmi в экономических преступлениях, но финские СМИ не исключают, что предъявляемые арестованным подозрения - только "прикрытие" настоящих причин полицейской операции. Тревогу у журналистов вызывает мысль о том, что Россия могла использовать расположенные в финском архипелаге и принадлежащие Airiston Helmi вертолетные площадки и причалы с военными целями, а объекты готовятся для действий "зеленых человечков" в условиях "гибридной войны".

Озабоченность в связи с этим высказал и президент Саули Ниинистё, заявивший, что он "давно озабочен приобретением россиянами недвижимости на стратегически важных территориях". Президент, однако, выразил неверие, что полицейская операция повлияет на отношения между Финляндией и Россией.

На пресс-конференции в Хельсинки вскоре после задержания подозреваемых корреспондент Yle задал занимавшему в тот момент пост премьер-министра России Дмитрию Медведеву вопрос о деле Airiston Helmi, возможной подготовке ее объектов в военных целях.

В ответ российский политический деятель заявил, что расследование является внутренним делом Финляндии, в которое Россия не намерена вмешиваться. По словам Медведева, Россия готова оказать правовую помощь в расследовании, если это понадобится.

В том случае, если на скамье подсудимых окажутся российские граждане, они смогут получить консульскую помощь, подчеркнул бывший российский премьер. При этом идею военного использования вертолетных площадок, расположенных в архипелаге Турку и принадлежащих компании Airiston Helmi, Медведев назвал "параноидальной".