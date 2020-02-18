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За гибель 54 человек при обрушении магазина в Риге инженер получил шесть лет тюрьмы

В 2013 году вскоре после золитудской трагедии в отставку ушло правительство Латвии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Риге Пардаугавский суд Риги приговорил инженера-строителя Ивара Сергетса к шести годам лишения свободы по делу об обрушении магазина Maxima в Золитуде и гибели 54 человек, сообщает BNS.

Прокуратура требовала для него семь с половиной лет заключения.

При этом суд по всем пунктам оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинку, а также признал невиновными строительного надзирателя Мартиньша Драудиньша и руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша. Также оправданы эксперт отдела строительного надзора Рижского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис. Невиновной признана и старший эксперт по охране труда предприятия "Maxima Latvija" Инна Шуваева.

После объявления приговора несколько потерпевших, а также глава общества "Золитуде 21.11" Регина Лочмеле-Лунева покинули зал суда.

21 ноября 2013 года в магазине Maxima обрушилась крыша. Эксперты пришли к выводу, что это произошло из-за неправильного расчета нагрузки конструкций. Ошибки были допущены на стадии разработки техпроекта. В частности, оказалось, что инженеры недостаточно просчитали несущую способность соединительного узла нижнего пояса стальной фермы крыши, и она оказалась втрое меньше необходимой.

В конце ноября премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис взял на себя политическую ответственность за золитудскую трагедию и ушел в отставку вместе с правительством.

Рига Латвия Валдис Домбровскис Maxima Золитуд Ивар Сергетс Парадаугавский суд

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