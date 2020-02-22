Турция ответила на гибель своего военного ударом по 21 цели в Сирии

Турецкие солдаты в Идлибе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Турции обстреляли 21 цель в сирийском Идлибе в ответ на гибель турецкого военнослужащего в результате танкового обстрела военных позиций Турции, сообщает в субботу агентство Anadolu.

Согласно заявлению Минобороны Турции, удар по объектам нанесен в ответ на танковый обстрел турецких позиций на северо-западе Сирии. Один турецкий военнослужащий получил тяжелые ранения в результате сирийского обстрела и скончался по дороге в больницу.

В последнее время ситуация в Идлибе обострилась. Турция обвиняет Сирию в обстрелах и гибели своих военных, а также наносит ответные удары. Российские военные сообщают, что Турция поддерживает боевиков, и именно на их атаки отвечает сирийская армия.

20 февраля турецкие войска и силы оппозиции начали военную операцию против сирийской армии, она была приостановлена после обращения российских военных по линии предотвращения инцидентов.