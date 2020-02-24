В Германии машина въехала в толпу людей
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В немецком городе Фолькарзене (федеральная земля Гессен) в понедельник автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, сообщает местное издание Waldeckische Landeszeitung.
По его данным, в результате аварии пострадали по меньшей мере 15 человек.
Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение.
Представитель полиции сообщил изданию Bild, что водитель автомобиля задержан, очевидцы сообщили изданию Frankfurter Rundschau, что он специально направлял машину на детей.
На месте происшествия работают медики и полицейские. Детали произошедшего уточняются.