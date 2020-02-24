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В Германии машина въехала в толпу людей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В немецком городе Фолькарзене (федеральная земля Гессен) в понедельник автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, сообщает местное издание Waldeckische Landeszeitung.

По его данным, в результате аварии пострадали по меньшей мере 15 человек.

Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение.

Представитель полиции сообщил изданию Bild, что водитель автомобиля задержан, очевидцы сообщили изданию Frankfurter Rundschau, что он специально направлял машину на детей.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Детали произошедшего уточняются.

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