При наезде машины на шествие в Германии пострадали более 30 человек

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Более 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен), сообщает в понедельник таблоид Bild.

Первоначально речь шла о десяти раненых. Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение, это мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.

Представитель полиции сообщил Bild, что водитель автомобиля задержан, очевидцы сообщили изданию Frankfurter Rundschau, что он специально направлял машину на детей.

На месте происшествия работают медики и полицейские.