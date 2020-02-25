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Число пострадавших при наезде машины на шествие в Германии превысило 50 человек

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Более 50 человек, в том числе, 18 детей, пострадали в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в немецком городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), сообщил во вторник таблоид Bild.

Водитель автомобиля известен полиции, это 29-летний житель Фолькмарзена. По информации издания, он сейчас находится в больнице с тяжелыми ранениями. Следствие считает, что мужчина наехал на толпу преднамеренно, Генпрокуратура расследует дело как покушение на убийство. Мотив преступления пока не известен.

Ранее говорилось, что в результате инцидента в Фолькмарзене пострадали более 30 человек. По данным немецких СМИ, мужчина на машине въехал в толпу, протаранив ограждение. Очевидцы сообщали, что водитель специально направлял автомобиль на детей.

Германия Фолькмарзен

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