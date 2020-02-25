На продюсера телеканала "1+1" возбудили дело за высказывание об украинском языке

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Подольское районное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве открыло уголовное производство в отношении продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой в святи с ее высказываниями об украинском языке.

"Уголовное производство против продюсера 1+1, для которой украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования", - говорится в официальном ответе на обращение народного депутата фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева, скан-копию которого он опубликовал на своей странице в фейсбуке во вторник.

В ответе говорится, что принятие решения было поручено Подольскому райуправлению полиции, следственный отдел которого 10 февраля 2020 года внес содержащиеся в обращении сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Ранее продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1" Алена Еремеева на презентации планов канала на осень рассказала, что если комедии для осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, то все 7 мелодрам были сняты на русском. При этом Еремеева пояснила, что "найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто", "мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии", и что "артистам пока еще тяжело работать на украинском языке".

Руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media Максим Кривицкий в свою очередь сообщил, что еще одна причина съемок сериалов на русском языке - дистрибуция контента в странах СНГ, а украиноязычные сериалы снимаются, чтобы выполнять квоту украиноязычного вещания.

Позже Еремеева заявила, что ее слова о языковом вопросе были вырваны из контекста, что телеканал "1+1" всегда поддерживал развитие украиноязычного контента, еще до принятия языковых квот, но учитывая "технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось".

Несмотря на это, депутаты фракции "Европейская солидарность" обратились к начальнику ГУ Национальной полиции в г.Киеве с просьбой открыть уголовное производство в отношении высказывания Еремеевой об украинском языке, расценив их как "позорные и унизительные".