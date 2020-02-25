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Чиновница в Индонезии заявила о риске для женщин забеременеть, плавая в бассейне с мужчинами

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Индонезийская чиновница из Комиссии по защиты детей, курирующая вопросы здоровья и наркотиков, заявила в интервью местным СМИ, что женщинам следует быть осторожнее в бассейне, если в нем плавают мужчины. Ситти Хикмаватти заявила, что женщина рискует незапланированно забеременеть, если у мужчины "особенно сильная сперма".

Как сообщает The Independent, чиновницу высмеяли на родине, за ее антинаучные высказывания Хикмаватти грозит потеря должности.

Она заявила, что "неизвестно, как мужчина отреагирует на вид женщин в бассейне". Поэтому, считает чиновница, плававшие в том же бассейне женщины могут забеременеть.

Между тем глава Ассоциации врачей Индонезии подчеркнула, что такое развитие событий попросту невозможно. Как минимум потому, что вода в бассейная хлорированная, а сперматозоиды в такой среде выжить не могут.

Хикмаватти принесла извинения за свои слова, подчеркнув, что это было ее личное мнение, а не профессиональное, и она берет свои слова назад.

Индонезия

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