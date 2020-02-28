Российский летчик Ярошенко не исключает, что перенес инсульт

Константин Ярошенко Фото: ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Приговоренный в США к 20 годам лишения свободы российский летчик Константин Ярошенко считает, что на днях пережил инсульт, однако медицинской помощи он так и не получил, сообщает в пятницу газета "Известия".

"25 февраля он почувствовал онемение левой ноги, а левая часть лица покрылась красными пятнами. После чего ему стало труднее передвигаться, он плохо спит", - говорится в публикации со ссылкой на Ярошенко.

Он также рассказал изданию, что после появления тревожных симптомов сразу же обратился в санчасть тюрьмы.

"Я пошел в санчасть, чтобы меня осмотрел доктор, потому что подобные признаки, как мне тут рассказали, могут быть при инсульте. Я никогда не обращаюсь за помощью, если меня что-то не сильно беспокоит. Когда я подал заявление с тем, на что жалуюсь, одна из работниц заявила мне, чтобы я приходил в другой день, и не зарегистрировала мое обращение", - сообщил Ярошенко.

По его словам, после этого он обратился к руководству тюрьмы с вопросом, что ему делать, если его заявление на оказание помощи не принимают. На это ему предложили вновь сходить в санчасть и попробовать все же получить консультацию.

"Я на свой страх и риск попытался еще раз обратиться. Однако дверь была закрыта. При этом за хождение в эту часть - где находятся кабинеты персонала - без разрешения могут посадить в карцер. И никто бы меня не стал слушать после такого. Теперь я жду следующего похода, правда, веры в то, что он закончится как-то иначе, нет", - добавил заключенный.

Ярошенко отметил, что он не единственный, кто жалуется на проблемы с оказанием медицинской помощи в "Данбери", при этом в тюрьме очень много больных заключенных.

Как сообщалось, посольство РФ в США обратилось к американским властям с запросом о срочном оказании помощи Ярошенко в связи с резким ухудшением его состояния. Российские дипломаты ожидают, что ему "будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение". Они заявили, что в ближайшее время посетят летчика в тюрьме.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.

Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. При этом Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США реагировал на подобные просьбы отрицательно.