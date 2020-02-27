Задержанный в Москве "бэтмобиль" вернули после уплаты штрафа в 40 тыс. руб

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Владелец самодельного "бэтмобиля", который был остановлен 22 февраля сотрудниками ГИБДД в Москве на Кутузовском проспекте, сообщил, что заплатил штраф и получил назад свое "средство передвижения, схожее с транспортом героя зарубежных комиксов".

"(Оштрафовали) по двум статьям. На 40 тысяч рублей. Штраф мы оплатили, машину забрали. Сейчас она у меня", - сказал в интервью газете "Московский комсомолец" владелец "бэтмобиля", живущий в сети под псевдонимом Алишер Панк.

Он рассказал, что кузов для "супергеройской тачки" был привезен из США в 2018 году, а затем в шесть инженеров в России довели машину до ума. Автомобиль собран на раме, ездит на 95-м бензине, двигатель "от всемирно известного бренда". Машина полностью технически пригодна к эксплуатации, а поставить в России на учет ее не удалось из-за габаритов.

"Она 6 метров в длину и 4 в ширину. Но даже если бы мне и удалось ее зарегистрировать, все равно невозможно было бы ездить на ней по городу. Тут же возникли бы проблемы с парковкой, вхождением в повороты. Что тут поделать. Машину, в которой все идеально и которую создавала с нуля команда высокопрофессиональных инженеров, поставить на учет нельзя. А "шестерку", у которой даже подушек безопасности нет, потому что завод-изготовитель в то время так ее спроектировал, можно", - посетовал владелец "бэтмобиля".

25 февраля в пресс-службе МВД России сообщили, что в Москве сотрудники правоохранительных органов изъяли у водителя самодельно сконструированное по мотивам зарубежных комиксов транспортное средство.

"Сотрудники ДПС пресекли перемещение по дорогам столицы самодельного "бэтмобиля". 22 февраля экипажем ДПС на Кутузовском проспекте в районе дома 5/3 по ходу движения в центр было остановлено необычное транспортное средство под управлением 32-летнего жителя столицы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным полиции, средство передвижения, схожее с транспортом героя зарубежных комиксов, изготовлено вне заводских условий, путем самодельной сборки в частной мастерской.

"Кроме того, оно не зарегистрировано в государственных органах, не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении", - пояснили в пресс-службе.

Замер габаритов "автомобиля" показал превышение допустимых норм.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст.12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства). Также вынесено два определения о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид") и ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра).

Транспортное средство перемещено на специализированную стоянку, добавили в МВД.

На опубликованном на сайте ведомства фото был изображён необычный автомобиль, напоминающий транспортное средство супергероя зарубежных комиксов Бэтмена.