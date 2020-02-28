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Cенаторы США призвали ввести санкции против ответственных за нарушения прав человека чиновников РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин представили резолюцию, в которой призывают к освобождению политических заключенных в России и введению санкций против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека.

"Сенат выражает поддержку тем, кто несправедливо осужден в Российской Федерации; осуждает практику политически мотивированного лишения свободы в Российской Федерации, которая нарушает обязательства Российской Федерации (...) в отношении прав человека и верховенства права; призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить политических заключенных", - говорится в документе, текст которого опубликован Рубио на сайте сената.

Кроме того, законодатели призывают администрацию Трампа использовать предоставленные Конгрессом средства для введения санкций против российских должностных лиц, которые ответственны за нарушения прав человека.

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