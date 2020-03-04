Минздрав Таджикистана опроверг слухи о проникновении коронавируса в республику

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана опровергло появившиеся в соцсетях сообщения о случаях заражения коронавирусом в республике.

"Видимо, определенная группа людей заинтересована в использовании Интернета для публикации ложных и необоснованных сведений с целью посеять страх и панику среди населения", - говорится в обнародованном в среду обращении ведомства.

Там заверили, что в стране предпринимаются "исключительно профилактические меры для предотвращения коронавирусной инфекции в Таджикистане, в том числе отказ от участия в международных олимпиадах, поездок в страны, где зарегистрирован вирус, временное воздержание от коллективных молитв в мечетях, за исключением похоронных молитв и временный запрет публичных мероприятий".

Ведомство призвало местные СМИ "публиковать только официальную и проверенную информацию по этому деликатному вопросу". "Чтобы предотвратить это заболевание, рекомендуется, чтобы каждый соблюдал правила личной гигиены и часто мыл руки с мылом и дезинфицирующими средствами. Потребляйте больше фруктов и овощей, чтобы повысить свой иммунитет", - говорится в обращении.

Министерство рекомендует использовать медицинские маски в многолюдных местах, воздерживаться от рукопожатий, обнимания и поцелуев во время приветствия друг друга.

Ранее в среду Совет улемов (богословов) Исламского центра Таджикистана в целях недопущения распространения COVID-19 призвал верующих воздержаться от участия в коллективных молитвах.

Богословы настоятельно рекомендовали жителям страны соблюдать личную гигиену, содержать в чистоте свои жилища, воздерживаться от посещения людных мест, а при недомогании немедленно обращаться за медицинской помощью. "Лица, зараженные каким-либо заболеванием, не должны скрывать это, потому что мусульмане не должны причинять вред себе и другим", - подчеркнули в Совете.