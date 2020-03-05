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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

У россиян с лайнера Diamond Princess в Приморье коронавирус не обнаружен

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Исследования в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске не выявили коронавирус COVID-19 у девяти россиян, находящихся на карантине в Приморье после эвакуации с лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка инфекции.

Эпидемия коронавируса

"Вектор" прислал анализы, у всех девяти человек на коронавирус они отрицательные", - сообщила агентству "Интерфакс" представитель краевого минздрава.

Она уточнила, что перед выпиской будет проведен повторный анализ.

Во Владивостоке в инфекционном отделении краевой клинической больницы N2 на карантине остаются девять россиян, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Это восемь жителей Владивостока и один житель Омска. Состояние у всех удовлетворительное.

Общая статистика по случаям заражения коронавирусом COVID-19 в России остается прежней: непосредственно на российской территории зафиксировано три случая заражения, еще трое граждан РФ заразились на лайнере Diamond Princess и сейчас проходят лечение в стационаре в Казани, следует из ежедневного бюллетеня Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Приморье Владивосток

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