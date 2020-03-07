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Билл Клинтон в новом документальном фильме объяснил скандал с Левински "нагрузкой"

Билл Клинтон в новом документальном фильме объяснил скандал с Левински "нагрузкой"
Билл Клинтон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что его роман со стажеркой Моникой Левински был для него способом справиться с нагрузкой и навалившимися проблемами.

Эти заявления он сделал в документальном фильме о своей жене Хиллари Клинтон, сообщает "Би-би-си".

"То, что я совершил, было плохо. Но не из тех, кто думает, какой самый глупый поступок я могу совершить, и затем совершает его. Ты чувствуешь, что еле держишься на ногах: ты выстоял 15 раундов призового боя, а его продлили до 30 раундов. И вот появляется что-то, что может отвлечь тебя на какое-то время. У каждого есть проблемы в жизни, разочарования и страхи. Я делал это, пытаясь справиться с нагрузкой и беспокойством", - сказал Билл Клинтон.

В 1998 году стало известно об отношениях Клинтона и Левински, которые он сначала отрицал. В результате в отношении президента был запущена процедура импичмента из-за дачи им ложных показаний. В результате голосования в сенате его признали невиновным.

Моника Левински всегда настаивала, что вступила в отношения с президентом по собственной воле, о чем он теперь сожалеет, но отмечала, что произошедшее стало примером злоупотребления властью. В 2014 году она отметила, что ее сделали козлом отпущения во всей этой ситуации, чтобы защитить находившихся у власти.

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