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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

17 человек погибли из-за коронавируса за сутки в Китае

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 19 новых заболевших, сообщил во вторник Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3136 человек, зарегистрировано 80754 случаев заболевания.

Все смертельные случаи приходятся на административный центр провинции Хубэй город Ухань, являющийся эпицентром распространения заболевания.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стал 3024 человек, (в Ухане - 2404), заболели 67760 (в Ухане - 49965). По состоянию на утро понедельника, более 47 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране два приходятся на прибывших из-за рубежа, один зарегистрирован в Пекине, один - в провинции Гуандун. Всего насчитывается 69 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 17 тыс. человек, состояние 4,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 60 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 170 случая заболевания: в Гонконге - 115 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 45 (один случай смерти).

Китай

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