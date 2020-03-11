В Ирландии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Первый летальный исход в результате заражения новым типом коронавируса COVID-19 зафиксирован в среду на территории Ирландии, сообщает "Би-би-си".

Информации о личности не приводится.

"Мы продолжаем предпринимать действия для того, чтобы остановить передачу вируса (от одного человека к другому - ИФ)", - сказал главный врач при министерстве здравоохранения Ирландии Тони Холомэн.

В Ирландии насчитывается 34 случая заражения коронавирусом.