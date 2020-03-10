Москалькова заявила о необходимости правовых процедур для самоизоляции по коронавирусу

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает чрезмерно жесткой меру по установлению уголовной ответственности за распространение коронавируса в случае, если нет прописанной процедуры по установлению диагноза и предупреждению человека о недопустимости нарушения режима самоизоляции.

"Если устанавливать ответственность только лишь при условии возвращения из страны, где существует карантин или особые меры безопасности принимаются, думаю, такая мера слишком жесткая", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" во вторник.

По ее словам, "если мы говорим об уголовной ответственности, процедура должна быть очень четко прописана, например, что (предварительно - ИФ) должен быть установлен диагноз и подтвержден определенным заключением, что человек должен быть письменно предупрежден об определенных правилах поведения, ответственности".

Москалькова также считает, что, возможно, стоит говорить о том, что диагноз должен быть подтвержден консилиумом врачей, раз за распространение коронавируса намерены наказывать уголовно.

Вместе с тем Москалькова отметила: "Опасность этого инфекционного заболевания российские граждане с присущим нам менталитетом и отношением к своему здоровью в целом, конечно, не воспринимали так, как принято в других государствах. Но сегодня, когда опасность увеличивается, государство хочет принять меры, приветствуя любые средства защиты права человека на здоровье и оказание медпомощи. Но все это должно входить в правовые рамки, если связано с ответственностью, с любой, административной, дисциплинарной, тем более уголовной".

Она считает, что если не будет четко прописанной процедуры, то "ответственность будет восприниматься людьми как несправедливая, вызовет внутренний и внешний протест".

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев также прокомментировал "Интерфаксу" введение режима самоизоляции для потенциально зараженных коронавирусом.

"Я не очень понимаю, как человек может самоизолироваться. А выйти за едой, а если кто-то приносит еду? А от семьи будет изолироваться? А если есть дети, они будут ходить в школу? Как можно обеспечить изоляцию в собственном доме, квартире? Технически не понимаю", - сказал Фадеев.

В воскресенье на сайте столичной мэрии появилось сообщение о том, что нарушение режима самоизоляции для прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу может наказываться вплоть до 5 лет лишения свободы в случае, если это действие привело по неосторожности к смерти другого человека. Если же нарушение данного режима привело к массовой заболеваемости окружающих, это будет наказываться ограничением свободы на срок до года.

В настоящее время в соответствии с указом мэра Москвы самоизоляция обязательна для прибывших в российскую столицу из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал смелыми и либеральными такие меры. Он отметил, что в ином случае граждан могли бы запирать на карантин в "обшарпанных общежитиях, но в данном случае вам доверяют, контролируя дистанционно, а гражданин может комфортно сидеть дома, работать за компьютером и выполнять тот договор, на который он согласился, оставшись дома".

Онищенко оценивает решение Москвы как "правильный и смелый шаг, который надо всячески поощрять, в том числе, может, и по итогам подъема заболеваемости (но не эпидемии), еще осовременить законодательство".

В свою очередь член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе заявлял "Интерфаксу", что "нарушение эпидемиологических норм со стороны гражданина безответственно, несет угрозу для окружающих, может и должно караться в соответствии с законом".