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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Первый случай коронавируса зафиксирован в Кении

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Кении выявили первый случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

Министр здравоохранения отметил, что случай был подтвержден в четверг.

Эпидемия коронавируса

По данным Кагве, инфицирована женщина, вернувшаяся из США в столицу Кении Найроби с пересадкой в Лондоне.

Сейчас она находится в больнице, состояние пациентки оценивается как стабильное. Ее температура снизилась до нормальных показателей.

В Минздраве Кении отметили, что, несмотря на выявленный случай, не стоит поднимать панику. "Нет причин для беспокойства, продолжайте привычную деятельность", - приводят СМИ слова Кагве.

Что касается других стран Африки, коронавирус выявлен в Египте (67 случаев), Алжире (24 случая), ЮАР (17 случаев), Тунисе (семь случаев), Марокко (шесть случаев), Сенегале (четыре случая). По два случае зафиксировано в Буркина-Фасо, Нигерии и Камеруне. По одному случаю - в Республике Конго, Кот-д'Ивуаре и Того.

Кения

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