Глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о перемещении эпицентра пандемии нового типа коронавируса COVID-19 в европейские страны.

На пресс-конференции в Женеве он отметил, что теперь на европейские страны проходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китая.

Гебрейесус также сообщил, что по данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

По данным South China Morning Post, которая отслеживает заболеваемость, всего в мире на данный момент 136 074 случая заражения. Погибли 5096 человек, выздоровели 70 173.

В Европе сильнее всего затронуты Италия (15 113 заболевших, 1016 умерших), Испания (4209 заболевших, 120 умерших), Франция (2876 заболевших, 61 погибший), Германия (2369 заболевших, трое погибших), Великобритания (1642 заболевших, 41 погибший).

Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с продолжением распространения коронавируса.