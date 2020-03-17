Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тысяч человек

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 9:15 по московскому времени вторника, в мире насчитывалось 179 тысяч 334 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,121 тысяч, поправились более 79,6 тысяч человек, сообщила газета South China Morning Post.

В 5:30 по Москве сообщалось о 174 тыс. 330 больных и 7,085 тыс. скончавшихся.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран, которые постоянно обновляются.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, выявлен 21 новый заболевший, из них 20 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте. Наблюдатели обратили внимание, что, не считая "импортированных" случаев заражения, в стране зафиксирован только один новый случай заболевания, который пришелся на эпицентр инфекции - провинцию Хубэй.

По состоянию на утро вторника, общее число больных в странах мира, исключая Китай, на 17,476 тыс. превысило число больных на материковой части китайской территории, достигнув, по данным South China Morning Post, 98,357 тыс. Число смертельных случаев в мире превышает данные материкового Китая на 669.