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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Берлин из-за COVID-2019 не будет праздновать 75-летие окончания Второй мировой войны

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Берлин из-за пандемии COVID-2019 отменяет официальное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны, говорится в сообщении пресс-службы МВД ФРГ, поступившем в "Интерфакс".

В какой форме пройдут мероприятия 8 мая, пока не известно.

В России торжества в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне намечены на 9 мая. Сообщалось, что пока планов отменять мероприятия нет. 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с коронавирусом пока речь не идет о возможности отмены военного парада в Москве или изменения формата торжеств.

Минобороны РФ сообщало, что в параде Победы примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Берлин Германия

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