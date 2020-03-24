Число случаев COVID-19 на Украине выросло до 84

Трое заболевших умерли

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 10:00 вторника на Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Как сообщается в фейсбуке Минздрава, из этих случаев три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев коронавируса.

Инфицированные COVID-19 обнаружены в Днепропетровской области - два случая, в Донецкой области - один случай, в Житомирской области - два (один летальный) случая, в Ивано-Франковской области - пять (один летальный) случаев; в Киеве - 29 случаев, в Киевской области - 15 случаев, из них десять за последние сутки; в Львовской области - два случая, в Тернопольской области - два случая, из которых один за последние сутки, в Черновицкой области - 25 случаев (один летальный); в Черкасской области - один случай.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году до Центра поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.