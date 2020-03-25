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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Бельгийские ученые разработали тест, выявляющий COVID-19 за 15 минут

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лаборатория клиники Брюссельского университета (LHUB-ULB) объявила в среду, что разработала диагностический тест, который может обнаружить присутствие вируса SARS-COV-2, получившего название COVID-19, за 15 минут у пациентов с тяжелой инфекцией.

Дополняя используемые в лаборатории недостаточно многочисленные и относительно продолжительные молекулярно-биологические тесты, этот новый тест должен стать доступным на следующей неделе, сообщила газета La Libre Belgique.

Как объясняется в публикации, это "антигенный" тест, что означает, что он будет реагировать на антигены (вирусные белки) и обнаруживать их в пробах, взятых у пациента из носоглотки.

Для разработки этого теста университет LHUB-ULB работал в тесном сотрудничестве с рядом бельгийских и европейских партнеров.

Бельгия Брюссельский университет

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