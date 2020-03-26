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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

В Финляндии изолируют столичный регион Уусимаа

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии решило изолировать регион Уусимаа, где проживает 1,7 млн человек и в который входит также столица государства город Хельсинки.

Ограничения будут действовать с 27 марта по 19 апреля, сообщил в четверг портал телерадиовещания Yle.

Внутри региона передвижение не ограничивается, но власти призывают не выходить из дома без веской причины.

Пандемия коронавируса

Министр внутренних дел Мария Охисало призвала жителей Уусимаа, находящимся в данный момент за пределами региона, вернуться домой. Если граждане не будут следовать рекомендациям полиции и будут нарушать правила передвижения, правоохранительные органы получат право выписывать штраф.

Министр обороны Антти Кайкконен заявил о готовности армии помогать полиции.

Решение вступит в силу после утверждения парламентом в четверг. Все лидеры партийных парламентских фракций уже заявили Ylе, что поддерживают решение правительства. Его поддерживает и большинство опрошенного Yle населения.

В Уусимаа проживает около 1,7 млн человек из 5,5 млн населения страны, это самый густонаселенный регион.

В Финляндии на вечер среды было выявлено 880 случаев заражения коронавирусом, из них 75% приходятся на регион Уусима. В больницах лечатся 82 человека, из которых 22 находятся в реанимации. Скончались за время эпидемии три человека, двое из них были пожилыми.

Финляндия Хельсинки

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