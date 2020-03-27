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Власти Франции продлили карантин в стране еще на две недели

Власти Франции продлили карантин в стране еще на две недели
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в пятницу объявил о решении продлить до 15 апреля общенациональный режим карантина для замедления распространения коронавируса COVID-19, сообщает французское телевидение.

Ранее планировалось, что карантин закончится 31 марта. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

Жителям страны запретили выходить из дома. Исключения делаются для походов в магазин или аптеку, для коротких прогулок.

Такие меры стали ударом по экономике страны. Многие жители Франции уже лишились работы из-за возникшей ситуации.

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