Первый случай заражения COVID-19 выявлен в ЛНР

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Медики самопровозглашенной Луганской народной республики выявили первый случай заражения коронавирусом Covid-19 у жителя Славяносербского района, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

"Выявлен первый положительный тест у нашего пациента. Я хочу сказать, что это еще не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе. Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз", - заявила Пащенко на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве ЛНР.

Она отметила, что "все меры, которые были предприняты в рамках указа главы (ЛНР Леонида Пасечника - ИФ), показали свою эффективность".

"То есть пациент этот прибыл, пациент не находился на территории ЛНР, поэтому тот факт, что он находился на самоизоляции, он очень положительно скажется, надеюсь, на эпидемической ситуации", - добавила Пащенко, уточнив, что госпитализированный является жителем Славяносербского района ЛНР.

По её словам, уже начато лечение, и обследование пациента. "Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни", - сказала министр здравоохранения ЛНР.

"Определен круг лиц, которые подлежали контакту (с пациентом - ИФ). К счастью, это совсем ограниченный круг лиц - это семья, которая сегодня уже осмотрена докторами", - подчеркнула Пащенко.