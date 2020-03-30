Республиканцы и демократы разошлись во мнениях по новым мерам поддержки экономики США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти считает, что уже принятых мер по поддержке американской экономики в условиях распространения коронавируса уже достаточно, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступает за новые законопроекты в этой сфере.

"Я не уверен, что нам нужен четвертый пакет мер", - заявил Маккарти в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что хочет сначала увидеть вступление в силу трех первых пакетов помощи на общую сумму $2.2 млрд.

В то же время Пелоси в интервью телеканалу CNN сказала, что считает уже одобренные меры "первоначальным взносом".

"Мы должны сделать больше", - сказал Пелоси, добавив, что существующие законопроекты не обеспечивают потребности, поскольку они "растут с каждым днем". Она призвала принять еще один законопроект, который "более существенно" удовлетворит эти потребности.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает выделение на поддержку экономики $2,2 млрд.

Впоследствии он не исключил, что может поддержать решение по очередному пакету помощи экономике и готов "сделать все, что только возможно" для спасения жизни американцев и экономического развития.

В США, по подсчетам американского университета Джона Хопкинса, к настоящему моменту выявлено более 142 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 2,5 тысячи человек скончались.