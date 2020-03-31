Украинский премьер предрек стране "пропасть дефолта" без международной помощи

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что без поддержки международных финансовых организаций в плане погашения внутренних и внешних долгов стране придется упасть в "пропасть финансового дефолта".

"Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы его конечно не хотим, мы не предусматриваем такого развития событий", - сказал Шмыгаль в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Премьер подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы страна оставалась финансово стабильной, имела уверенную экономическую стратегию преодоления последствий коронавирусной инфекции. "Этот сценарий для нас является приоритетным", - подчеркнул он.

Шмыгаль также заявил, что макроэкономический прогноз, на котором строились поправки в государственный бюджет Украины, предполагает падение экономики в 2020 году на 4,8% ВВП.

"Это сбалансированный макроэкономический прогноз... Конечно, при том прогнозе оптимистическом, который был составлен на начало года, когда мы не предвидели эпидемии коронавруса, прогноз был +3,7%, сейчас -4,8% ВВП", - сказал глава кабмина.

Этот расчет согласован с международными партнерами, добавил премьер. "Я не могу назвать его ни оптимистическим, ни пессимистическим - это расчет", - подчеркнул Шмыгаль.

Что ждет украинскую экономику в 2020 году - прогнозы

На прошлой неделе замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщала, что падение экономики Украины в 2020 году при оптимистическом сценарии распространения коронавируса составит 5%. При этом она отметила, что из-за нестабильной ситуации сложно строить макроэкономические прогнозы. "Ситуация каждый день меняется", - сказала Ковалив.

Аналитики украинской инвесткомпании Capital Times считают, что ВВП Украины в случае согласования Киевом новой кредитной программы с МВФ упадет в 2020 году на 4%, но уже в 2021 году возобновит рост. При отсутствии программы с МВФ спад в украинской экономике в этом году достигнет 10%, а рост возобновится только в 2022 году.

Крупнейшая украинская инвесткомпания Dragon Capital считает, что экономика Украины в 2020 году сократится на 4% в случае, если введенный в стране карантин продлится до трех месяцев, и на 9% - при его большей длительности.

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что экономика Украины в 2020 году сократится на 2,6%, называют условием такого относительно небольшого падения заключение Киевом соглашения с МВФ ориентировочно во втором квартале этого года. При этом аналитики допускают, что падение ВВП в текущем году будет больше 2,6%, так как пока в их прогнозе падение этого показателя ограничивается только первыми двумя кварталами этого года.

По их мнению, в следующем году экономика Украины может возобновить рост и увеличиться сразу на 5,1%, однако рост может быть сдержан требованием МВФ о фискальной консолидации.

ВВП Украины в 2019 году, по предварительным данным, вырос на 3,2% по сравнению с 3,4% в 2018 году и 2,5% в 2017 году.