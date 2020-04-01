В Армении запретили проводить вскрытие умерших с коронавирусом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян подписал закон запрете проведения вскрытия скончавшихся после заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба президента в среду.

В минувший вторник, 31 марта, парламент Армении на внеочередном заседании внес дополнения в закон "О медицинской помощи и обслуживании населения", которым предусмотрено, что в случае смерти человека от коронавируса нельзя будет проводить вскрытие тела.

Глава Минюста Армении Рустам Бадасян, представляя законопроект, заявил, что компании в стране, которые занимаются патологоанатомическими услугами, не имеют необходимых для вскрытия умерших вследствие коронавируса лиц условий.

"С учетом того обстоятельства, что степень заразности коронавирусной инфекции пока не ясна, процесс вскрытия может привести к необратимым последствиям, и не ясно, сколько может существовать коронавирус в организме умершего человека, посему следует не осуществлять вскрытия в случае смерти от коронавируса", - заявил глава Минюста.

Ранее в среду Армянский единый информационный центр, собирающий данные о ситуации с коронавирусом в стране, сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 571.

"Количество выздоровевших - 31, число смертей - три", - заявили в центре. Накануне, 31 марта, сообщалось о 532 зараженных в стране.