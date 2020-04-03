Школьникам отдаленных сел Казахстана задания будут приносить почтальоны

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Школьники, проживающие в отдаленных селах Казахстана, где нет возможности обучаться дистанционно посредством Интернета, учебные материалы будут доставлять почтальоны.

Соответствующий меморандум заключили министерство образования и науки и АО "Казпочта, сообщила пресс-служба министерства.

"Школьникам, которые проживают в отдаленных селах и не имеют возможности обучаться посредством Интернета, необходимо доставлять на дом учебные материалы, также отправлять выполненные задания педагогам. Таких учеников в стране более 20 тысяч", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу по итогам подписания меморандума.

Учебные материалы будут доставлены адресатам через отделения почтовой связи, при этом производить оплату за данную услугу родителям не придется.

"Школьники в отдаленных селах будут получать задания на бумажном носителе с соблюдением всех норм санитарной безопасности. Таким образом, почтовый сервис обеспечит своевременную доставку учебных материалов, направляемых от педагога к школьнику и обратно", - отметили в пресс-службе.

Из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 казахстанских школьников отправили на весенние каникулы на неделю раньше. IV четверть для школьников начнется 6 апреля в дистанционном режиме.