В Казахстане 4 апреля закроют на карантин еще один город-миллионник

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане в субботу, 4 апреля, будет закрыт на карантин по коронавирусу еще один город республиканского значения - Шымкент, сообщил оперативный штаб госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в стране.

"Шымкент закроют на карантин с 21 часа (18:00 по московскому времени - ИФ) 4 апреля. В рамках карантинного режима работа всех учреждений в Шымкенте будет приостановлена", - говорится в сообщении штаба, распространенном в пятницу.

"Нельзя будет выходить в парки, заведения общепита - кафе и рестораны будут работать только в режиме доставки. Движение городского общественного транспорта будет осуществляться с 7:00 до 19:00. Продовольственные рынки будут работать с 10:00 до 18:00, продовольственные магазины - с 10:00 до 21:00", - сообщили в штабе.

Людям, старше 55 лет нельзя будет выходить на улицу без особой необходимости.

Общее количество инфицированных в Шымкенте на текущий момент составляет 11 человек.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса. Два самых крупных города страны - Нур-Султан и Алма-Ата, население которых превышает 1,1 млн и 1,9 млн соответственно, закрыты на карантин с 19 марта. На период с 30 марта по 5 апреля в этих двух городах закрыты все предприятия.

Население Шымкента выросло до 1 млн человек в 2018 году. Тогда же за Шымкентом был закреплен статус города республиканского значения.