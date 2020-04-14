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Мэр украинского Днепропетровска пригрозил оставить церкви без света и перекопать дороги

Мэр украинского Днепропетровска пригрозил оставить церкви без света и перекопать дороги
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Днепропетровска Борис Филатов пригрозил священникам суровыми мерами, если пасхальные службы пройдут при участии прихожан.

"Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда еще раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема", - написал Филатов во вторник в своем фейсбуке.

"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию", - добавил он.

При этом мэр предупредил, что, если священники станут рисковать здоровьем людей, то это будет иметь негативные последствия для самого духовенства. "Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с владыкой Иринеем (правящий архиерей области - ИФ), ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог", - заявил городской голова.

Украина Днепропетровск

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